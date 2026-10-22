ФНС существенно увеличила сборы с крупнейших компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) за шесть месяцев 2026 года увеличила поступления в бюджет от контрольно-аналитической работы с крупнейшими российскими компаниями в 4,4 раза год к году, до 91 млрд рублей, следует из данных ведомства, которые изучили «Известия». Число выездных налоговых проверок таких организаций выросло на 83%, до 55. Всего поступления в бюджет от налогового контроля всех предприятий увеличились в 1,5 раза, до 326 млрд рублей.

На крупнейших налогоплательщиков, к которым ФНС относит компании с годовым доходом свыше 35 млрд рублей, пришлось 54% поступлений. Как пояснил генеральный директор Центра налоговой помощи Алексей Мошкин, проверки крупного бизнеса позволяют быстрее пополнять бюджет, поскольку даже небольшая доля нарушений в этом сегменте может приводить к многомиллиардным потерям казны.

Усиление контроля связано в том числе с цифровизацией налогового администрирования. По словам доцента кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниила Гоненко, налоговые органы получили больше возможностей сопоставлять сведения о контрагентах, движении денежных средств и хозяйственных операциях компаний. ФНС сначала предлагает бизнесу самостоятельно уточнить налоговые обязательства, а при отказе может назначить дополнительные контрольные мероприятия, включая выездные проверки.

Налоговики стали чаще выявлять дробление бизнеса, использование технических компаний и сомнительные сделки с контрагентами. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Ант Атторнейс» Вадима Рудя, в 2026 году компании стали получать требования об уплате не только НДС по сделкам с сомнительными контрагентами, но и налога на прибыль.

ФНС продолжает риск-ориентированный подход, при котором проверки сосредоточены на компаниях с существенными налоговыми рисками. По мнению Даниила Гоненко, усиление контроля не обязательно приведет к постоянному росту числа выездных проверок: они будут использоваться преимущественно в сложных случаях.