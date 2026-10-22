Компания Илона Маска сообщила о резком падении прибыли

Выручка американского автопроизводителя Tesla за третий квартал составила 28,05 миллиарда долларов, что сравнимо с результатом того же периода в прошлом году и немного лучше ожиданий аналитиков. Однако чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, упала на 29 процентов, до 787 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете компании.

Главным образом сокращение связано с увеличением инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), автономного вождения и роботизации.

Также на результат повлияло падение продаж автомобилей в США и Китае. В первом случае Tesla становится менее интересной из-за отмены налоговых льгот на покупку электромобилей, а китайский рынок автомобилей в целом переживает стагнацию, кроме того, конкуренция с местными производителями становится все жестче.

После публикации отчета акции Tesla на премаркете потеряли пять процентов, хотя к 14:30 по московскому времени падение замедлилось до 3,7 процента.

Основной проблемой стало сокращение планов по капитальным затратам. Чаще всего такое решение приводит к росту стоимости акций компании, но в случае Tesla инвесторы расценили информацию прямо противоположным образом. Дело в том, что традиционно главным ориентиром для капитализации компании Илона Маска являются его обещания по поводу внедрения новых технологий и грядущих гигантских прибылей за счет лидерства на рынке.

В таких условиях снижение расходов расценивается как перенос сроков исполнения обещаний, в том числе по человекоподобным роботам Optimus и беспилотному такси Cybercab.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) выяснил, что Tesla может продать свой бизнес в Китае или вывести его в отдельную структуру для подготовки к слиянию с другой главной компанией Маска — SpaceX.