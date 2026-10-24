Зеленский ввел новые санкции против России и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц из России и Китая. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документам, санкции коснулись 77 юридических и 83 физических лица из России, в том числе компании «Русал», АО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова», АО «Корпорация космических систем специального назначения "Комета"» и других.

Помимо этого, ограничения наложили на два юрлица, зарегистрированных в Китае.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Комментируя сделку, Зеленский заявил, что отмена американских ограничений против России на этом не остановится.