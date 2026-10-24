Стало известно о продлении товарного знака Lego в России

Датский производитель детских конструкторов Lego продлил товарный знак в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Так, стало известно, что права на товарный знак продлены до 2036 года. В документах в качестве правообладателя указана холдинговая и инвестиционная компания семьи создателей Lego KIRKBI A/S, владеющая 75 процентами акций Lego Group.

Также отмечается, что знак зарегистрирован только по 28-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это значит, что компания сможет продавать в России игрушки, елочные украшения, а также гимнастические и спортивные товары.

Lego заявила о прекращении поставок конструкторов в Россию в марте 2022 года. Сейчас продукция бренда попадает в страну по параллельному импорту.

В июле 2025 года датская компания Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России.