«М.Видео» тестирует продажу товаров маркетплейса в розничных магазинах

«М.Видео» запустила пилотный проект по расширению ассортимента розничных магазинов за счет новых категорий маркетплейса. Компания перезапустила пять торговых точек в Подольске, Казани, Ростове-на-Дону, Москве и Сызрани, добавив в них зоны с товарами, выходящими за пределы традиционного ассортимента электроники и бытовой техники. Об этом Sostav сообщили в компании.

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В магазинах представлены товары для дома и ремонта, одежда и аксессуары, мебель, продукция для красоты и здоровья, детские товары, игрушки, зоотовары, инструменты, автотовары и бытовая химия. Электроника и бытовая техника остаются основой ассортимента, уточнили в «М.Видео».

При формировании предложения компания учитывает данные о продажах, рейтинги и отзывы покупателей, а также спрос на отдельные категории. В рамках пилота «М.Видео» намерена оценить востребованность новых товаров в торговых залах и эффективность взаимодействия онлайн- и офлайн-каналов. Ассортимент планируется корректировать по итогам эксперимента.

До конца 2026 года компания рассчитывает открыть еще шесть магазинов в новом формате — в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Томске, Тамбове и Уфе. Решение о расширении будет зависеть от результатов пилотного проекта.

В дальнейшем «М.Видео» планирует связать розничные точки с цифровой площадкой с помощью QR-кодов, рейтингов и отзывов на ценниках. Формат также предполагает доступ к расширенному онлайн-ассортименту и развитие взаимодействия между каналами, в том числе в части возвратов. Для продавцов маркетплейса проект предусматривает возможность представлять товары в физических магазинах без открытия собственной розничной сети.

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