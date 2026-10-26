Крупную российскую сеть заправок призвали признать банкротом

Представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Саратовской области потребовали через суд признать юрлицо крупной российской сети автозаправочных станций (АЗС) «Трасса» банкротом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале «Федресурс».

Исковое заявление в отношении ООО «Трасса ГСМ» было направлено в Арбитражный суд Подмосковья в пятницу, 23 октября. В начале сентября компания «Евротранс» (оператор крупной независимой сети АЗС «Трасса») допустила дефолт по всем облигациям.

В конце августа Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило в отношении «Евротранса» дело по факту нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольщики уличили оператора в завышении стоимости топлива и получении сверхдоходов в условиях дефицита бензина на внутреннем рынке.

«Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Компания владеет сетью из 57 заправок. В январе-июне 2026 года выручка «Евротранса» упала на 28,5 процента (до 76,6 миллиарда рублей), а чистый убыток составил 5,7 миллиарда. Помимо неисполнения обязательств и угрозы банкротства, «Евротранс» столкнулся с многочисленными исками контрагентов на миллиарды рублей.

В сентябре сообщалось о предложении Минэнерго к профильным госорганам ввести на активах оператора сети АЗС «Трасса» внешнее управление, предусмотренное указом президента о безопасности инфраструктуры. Документ предполагает, что такие меры могут принять, если владельцы критических объектов инфраструктуры не справляются с отражением атак украинских беспилотников.