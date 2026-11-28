Европа интенсивно расходует запасы газа из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне ноябрьских похолоданий, но настоящие холода будут впереди. Об этом Евросоюз предостерегли в «Газпроме».

«Объем газа, поднятый из европейских ПХГ 25 ноября, стал наибольшим для этой даты за всю историю наблюдений», — отметили в пресс-службе компании, добавив, что с начала сезона из хранилищ истратили уже 16,5 процента газа, который был накоплен летом.

Такие высокие темпы расхода газа в первый же месяц создают вероятность для дальнейшего снижения максимальной суточной производительности хранилищ в основные месяцы осенне-зимнего периода.