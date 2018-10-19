Украине дадут почти 4 миллиарда

МВФ выделит Украине 3,9 миллиарда долларов

"Персонал Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения о новой 14-месячной программе финансирования", — говорится в сообщении.

"Новая программа предполагает доступ к 2,8 миллиардам SDR (специальная расчетная единица МВФ, эквивалентно 3,9 миллиардам долларов США), что обеспечит экономическую устойчивость Украине в 2019 году", — добавляется там же.