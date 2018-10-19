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Украине дадут почти 4 миллиарда
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МВФ выделит Украине 3,9 миллиарда долларов 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд достиг договорённостей с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда, распространённом пресс-службой в пятницу.
"Персонал Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения о новой 14-месячной программе финансирования", — говорится в сообщении.
"Новая программа предполагает доступ к 2,8 миллиардам SDR (специальная расчетная единица МВФ, эквивалентно 3,9 миллиардам долларов США), что обеспечит экономическую устойчивость Украине в 2019 году", — добавляется там же.
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