Россия научилась экспортировать

Несырьевой неэнергетический экспорт России в первой половине 2018 года вырос на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом рассказал глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев . Его слова передает газета «Известия»

По данным чиновника, лидерами по зарубежным поставкам продукции стали металлургическая, продовольственная отрасли, а также производство лесобумажных товаров. Общий объем несырьевого экспорта по итогам первого полугодия достиг 70 миллиардов рублей.

Немалую роль сыграл прошлогодний рекордный урожай пшеницы — 134,1 миллиона тонн зерна. Благодаря ему, за рубеж удалось отправить зерна на 3,2 миллиарда долларов (рост на 1,4 миллиарда).

Положительная динамика, по словам Слепнева, наблюдается 20-й месяц подряд. Помимо этого, удалось добиться диверсификации поставок: географической и номенклатурной. Однако доля несырьевого экспорта в общем объеме зарубежных контрактов по-прежнему составляет всего 33 процента.