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Названа доля США в российском госдолге
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Названа доля США в российском госдолге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Imago stock&people/Global Look Press
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство рассказало, какая часть российского госдолга находится у резидентов США.
Резиденты США держат 8% российского госдолга (719 млрд рублей), еще 7% — у Люксембурга (606 млрд рублей), 1,4% — у Норвегии (130 млрд). На страны ЕС суммарно приходится 4,6% (382,9 млрд). У других иностранных резидентов доли еще меньше. 66% — у резидентов России (5,9 трлн рублей). По 13% держателей информации не было.
Приводятся данные на начало 2018 года. Использована информация национальных ЦБ, обработанная МВФ, а также полученная напрямую из статистических сборников, министерств и государственных фондов. Кроме того, использовались данные Bloomberg о держателях, передает РИА «Новости».
Санкции на покупку госдолга могут привести к падению объемов спроса в 8–10% относительно уровня начала 2018 года.
В начале августа американские сенаторы предложили ввести санкции против госдолга России. Минфин России признал такие санкции США «болезненными».
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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