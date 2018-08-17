Названа доля США в российском госдолге

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство рассказало, какая часть российского госдолга находится у резидентов США.

Резиденты США держат 8% российского госдолга (719 млрд рублей), еще 7% — у Люксембурга (606 млрд рублей), 1,4% — у Норвегии (130 млрд). На страны ЕС суммарно приходится 4,6% (382,9 млрд). У других иностранных резидентов доли еще меньше. 66% — у резидентов России (5,9 трлн рублей). По 13% держателей информации не было.

Приводятся данные на начало 2018 года. Использована информация национальных ЦБ , обработанная МВФ , а также полученная напрямую из статистических сборников, министерств и государственных фондов. Кроме того, использовались данные Bloomberg о держателях, передает РИА «Новости»

Санкции на покупку госдолга могут привести к падению объемов спроса в 8–10% относительно уровня начала 2018 года.