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Определены основные тренды на рынке труда Нижнего Новгорода
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Определены основные тренды на рынке труда Нижнего Новгорода 

Newsroom24 13 марта 2018
Фото: Newsroom24
Основные тренды на рынке труда Нижнего Новгорода по итогам февраля 2018 года выделил сервис для поиска работы и сотрудников Rabota.ru.
По данным сервиса, количество предложений для новых сотрудников в феврале выросло на 2%.
Наиболее востребованными специалистами стали топ-менеджеры в различных сферах (+16% вакансий за месяц). Финансовый директор может зарабатывать в Нижнем Новгороде до 150 тысяч рублей.
Постоянно растет (+ 9% вакансий за месяц) востребованность IT-специалистов. Ведущему программисту 1C готовы платить 120 тысяч рублей.
По-прежнему интересны сотрудники ресторанной сферы (+ 6% вакансий за месяц). Шеф-повар может получать в Нижнем Новгороде более 80 тысяч рублей.
Количество резюме в феврале 2018 года также выросло на 8%. Самые активные соискатели: из сферы недвижимости (+29% резюме за месяц) и сферы строительства (+ 16% резюме за месяц).
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