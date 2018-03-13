Определены основные тренды на рынке труда Нижнего Новгорода

Основные тренды на рынке труда Нижнего Новгорода по итогам февраля 2018 года выделил сервис для поиска работы и сотрудников Rabota.ru.

По данным сервиса, количество предложений для новых сотрудников в феврале выросло на 2%.

Наиболее востребованными специалистами стали топ-менеджеры в различных сферах (+16% вакансий за месяц). Финансовый директор может зарабатывать в Нижнем Новгороде до 150 тысяч рублей.

Постоянно растет (+ 9% вакансий за месяц) востребованность IT-специалистов. Ведущему программисту 1C готовы платить 120 тысяч рублей.

По-прежнему интересны сотрудники ресторанной сферы (+ 6% вакансий за месяц). Шеф-повар может получать в Нижнем Новгороде более 80 тысяч рублей.

Количество резюме в феврале 2018 года также выросло на 8%. Самые активные соискатели: из сферы недвижимости (+29% резюме за месяц) и сферы строительства (+ 16% резюме за месяц).