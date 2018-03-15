Инвесторы поборются за право торговли в небольших кафе неподалеку от Рязанского

В Перовском парке неподалеку от Рязанского планируется установить шест точек торговли и питания. За право торговать в них поборются инвесторы. «В ближайшее время инвесторы смогут побороться за право торговли в 11 зонах культуры и отдыха: Сад имени Баумана, Таганский парк, Сад «Эрмитаж» , усадьбы «Коломенское», «Люблино», «Воронцово», ПКиО «Измайлово», «Перовский», «Бабушкинский», «Лианозовский» и «Царицыно», — говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике. Ближайшие торги пройдут 21 и 28 марта 2018 года. (ск)