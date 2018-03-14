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Программы господдержки авторынка России получат меньше денег
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Программы господдержки авторынка России получат меньше денег 

Daily-Motor 14 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Ежемесячный прирост спроса на отечественном авторынке привёл к тому, что в текущем году правительство Российской Федерации выделит на программы по поддержке автопрома почти в два раза меньше денег.
Было решено в этот сегмент направить чуть более тридцати четырёх миллиардов четырёхсот миллионов рублей, тогда как в прошлом году на развитие внутреннего рынка было потрачено шестьдесят два миллиарда рублей.
Одни из самых популярных программ, включая Первый автомобиль и Семейный автомобиль, получат всего семь с половиной миллиардов рублей. Напомним, что условиям таких программ соответствуют только машины, цены которых ниже одного миллиона четырёхсот пятидесяти тысяч рублей.
Ещё меньше средств будет потрачено на адресные меры поддержки. Аналитики считают, что в конце года правительство может выделить дополнительные финансы для того, чтобы стимулировать россиян покупать новые автомобили. Однако, ожидать, что суммы господдержки вернутся к прошлогодним показателям не стоит. Тем более, что до конца текущего года ожидается чистый рост спроса на новые транспортные средства на двенадцать процентов.
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