В феврале уровень инфляции в Таджикистане составил -0,1 проц.

, что на 1,2 проц. меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщил Национальный банк Таджикистана

Снижение цен в феврале связано с уменьшением стоимости продовольственных товаров и платных услуг населению на 0,2 проц. В то же время цены на непродовольственные товары выросли на 0,1 проц.

Годовой рост инфляции с февраля 2017 года по февраль 2018 года составил 5,2 проц. В январе 2018 года в Таджикистане зафиксирован рост инфляции на уровне 0,4 проц.

Январский рост инфляции сказался на ценах на непродовольственные товары, а также услуги. В частности зафиксирован рост цен на платные услуги на 2,9 проц. Это в основном касается подорожания цен на авиабилеты /по маршруту Душанбе-Москва/ на 82,2 проц. В то же время сообщалось о снижении цен на продовольственные товары на 0,1 проц., в частности на муку, мясо и мясные продукты.

В текущем году Нацбанк Таджикистана планирует удерживать инфляцию на уровне 7 проц.

Ранее сообщалось, что рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам 2017 года составил 6,7 проц. —0—