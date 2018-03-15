Ещё
В феврале уровень инфляции в Таджикистане составил -0,1 проц.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.99
78.01
78.33
Прогноз
24.09 – 01.10
$
67.10
78.30
Индексы и котировки Brent
79.23
+0.00 Золото
1203.33
–0.06 РТС
1134.10
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
19.09
1.1678
+0.0047
05.09
1.1631
18.09
13.09
09.09

В феврале уровень инфляции в Таджикистане составил -0,1 проц. 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
, что на 1,2 проц. меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщил Национальный банк Таджикистана.
Снижение цен в феврале связано с уменьшением стоимости продовольственных товаров и платных услуг населению на 0,2 проц. В то же время цены на непродовольственные товары выросли на 0,1 проц.
Годовой рост инфляции с февраля 2017 года по февраль 2018 года составил 5,2 проц. В январе 2018 года в Таджикистане зафиксирован рост инфляции на уровне 0,4 проц.
Январский рост инфляции сказался на ценах на непродовольственные товары, а также услуги. В частности зафиксирован рост цен на платные услуги на 2,9 проц. Это в основном касается подорожания цен на авиабилеты /по маршруту Душанбе-Москва/ на 82,2 проц. В то же время сообщалось о снижении цен на продовольственные товары на 0,1 проц., в частности на муку, мясо и мясные продукты.
В текущем году Нацбанк Таджикистана планирует удерживать инфляцию на уровне 7 проц.
Ранее сообщалось, что рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам 2017 года составил 6,7 проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Премьер-министр РФ утвердил бюджет национальной программы "Цифровая экономика" ЕС опубликовал предварительный план реформ ВТО В 2019 году Украина на 19,1 проц. увеличит расходы на дорожные работы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»58
Карты россиян поставят на особый контроль6
Россияне забили налоговую тревогу94
Кудрин спрогнозировал кризис в России32
Смена тренда: рубль побеждает доллар111
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
01:33
Смена тренда: рубль побеждает доллар
Рынки Статьи
04:00
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
01:00
Карты россиян поставят на особый контроль
Личный счет
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
01:39
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля
Экономика
02:17
Акции Грудинина арестованы
Личный счет Другое
02:09
Названы сроки нового глобального кризиса
Экономика
00:50
За что туристы все больше хвалят Крым
Личный счет Общество
00:33
Россияне забили налоговую тревогу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение