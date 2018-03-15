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Рубль проявляет иммунитет к провокациям Запада, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»
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Рубль проявляет иммунитет к провокациям Запада, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр» 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Рубль продолжает демонстрировать стойкость перед лицом санкционного негатива, выработав иммунитет к подобным потрясениям за последние четыре года.
Сегодня валюта возвращает утраченное и выглядит вполне уверенно, несмотря на жесткую позицию британского премьера Терезы Мэй, которая обрушила гнев на Москву, отозвав из Лондона российских дипломатов и пригрозив пакетом санкций из-за дела Скрипаля. Похоже, конфликт на этом фронте только начинает набирать обороты. Британия настроена более чем серьезно. Россия не заставит ждать ответных мер. Трамп поддерживает позицию Мэй. Обострение конфронтации с Западом и дальнейшее ухудшение взаимоотношений, которые и без того не отличаются дружелюбностью, определенно не способствует росту привлекательность российских активов, и это подтвердил вчерашний обвал многих отечественных акций и ведущих фондовых индексов.
Пока инвесторы не закладывают в цену худший сценарий, надеясь, что меры, которые примет Лондон, не повлияют на экономику РФ и ее долговые бумаги. Однако теперь участники рынка будут еще осторожнее, особенно с оглядкой на распоясавшегося Трампа, который грозит миру торговой войной.
Что может перекрыть этот внешнеполитический негатив на данном этапе? Во-первых, слабость доллара, который является главным проигравшим в агрессивной игре американского президента. Во-вторых, налоговый период, который выступит в качестве «подушки безопасности» для рубля в ближайшие две недели. В-третьих, грядущее снижение ставки Банком России в конце месяца. Сам факт дальнейшего снижения стоимости кредитования умеренно негативен для национальной валюты, но в преддверии этого события спекулянты могут активизировать спрос, чтобы воспользоваться текущими ставками.
В-четвертых, динамика нефти. Хотя этот фактор выглядит неоднозначным. Котировки торгуются на неплохих уровнях, но не в силах вернуться к долгосрочным максимумам, достигнутым в январе. Краткосрочные риски в сырьевом сегменте сейчас носят скорее понижательный характер, однако если на рынке появится драйвер роста, это послужит подспорьем для рубля в борьбе с внешним негативом.
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