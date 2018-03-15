В Оренбургской области второй месяц наблюдается инфляция, близкая к нулю

По данным Оренбургстата, в феврале цены выросли на 0,1% к предыдущему месяцу. В январе показатель был немного выше — 0,2%. Такая инфляция несвойственна для текущего периода. По краткосрочным показателям Оренбургстата, последние семь лет минимальный рост цен обычно наблюдается в августе-сентябре. Часто в этот период в Оренбургской области фиксируется небольшая дефляция. В январе-феврале темпы инфляции с 2010 года были выше — от 0,7% до 4,8%.

В 2017 году в Оренбургской области цены выросли на 1,9% — это исторический минимум для современной истории региона. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году — 3,5%. Для сравнения, в 2014-2015 годах инфляция фиксировалась на уровне выше 10%.

Причинами такого снижения является низкий потребительский спрос, отмечает заведующая кафедрой региональной экономики Оренбургского государственного университета Мария Лапаева.

«Доходы населения не позволяют предъявлять спрос на те предметы, без которых человек может как-то обойтись, — объясняет доктор экономических наук. — Я считаю, что наступил эффект стагфляции. На некоторые товары цены даже снижаются».

Сдерживающим фактором для инфляции также является жесткая денежно-кредитная политика Центробанка , считает Мария Лапаева.

Несмотря на очевидные плюсы от низкого роста цен, в этом есть и свои минусы. Такой показатель способствует сдерживанию роста промышленного производства — бизнес испытывает трудности из-за пониженного спроса. В 2017 году индекс промышленного производства вырос всего на 0,1%, а в 2015-2016 году наблюдалось серьезное падение — на 7% и 6% соответственно.

«Низкая инфляция — это для экономики неплохой показатель. Но допускается рост цен в год до 3%. Если инфляция находится в этих пределах, то это стимулирует предприятия производить товары, а для потребителя — это небольшой уровень. Однако низкий спрос на определенные группы товаров может привести к уменьшению или прекращению их производства», — отмечает Мария Лапаева.

Добавим, что не все эксперты согласны с данными статистики. Заведующая кафедрой экономической теории и управления Оренбургского государственного сельскохозяйственного университета Ольга Безверхая называет расчеты Оренбургстата неверными. По ее мнению, цены за два месяца выросли примерно на 5%.