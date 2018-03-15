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Объем инвестиций в основной капитал Калужской области сократился на 500 млн руб.
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Объем инвестиций в основной капитал Калужской области сократился на 500 млн руб. 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Калужской области по итогам 2017 года составил 81,3 млрд рублей. В регионе началась реализация 18 инвестиционных проектов, подписаны соглашения об инвестициях еще на 136,7 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Анатолий Артамонов во время итогового отчета за 2017 год на сессии регионального Заксобрания.
По данным Калугастата, в 2016 году объем инвестиций в основной капитал региона составил 81,8 млрд рублей.
"Организации области инвестировали в основной капитал за прошлый год 81,3 млрд рублей. На 28% выросли инвестиции сельскохозяйственных организаций. Началась реализация 18 новых инвестиционных проектов", — отметил губернатор.
В 2017 году в регионе открыли пять новых крупных промышленных производств, среди которых предприятия «Ламинам Рус», «Палладио Обнинск», «Теклеор», начавшие производство сверхтонких керамических панелей, упаковки для лекарственных препаратов, а также обработку пищевых продуктов, увеличивающую срок ее хранения. Завод «Ай Си Эм Гласс» приступил к выпуску субстрата на основе вспененного стекла, который улучшает плодородие почвы.
Артамонов также напомнил, что было заключено два специнвестконтракта с фармацевтическими компаниями с общим объемом инвестиций 4 млрд рублей. «Подписано 15 соглашений с обязательствами инвесторов вложить в проекты 136,7 млрд рублей и создать 7 тыс. рабочих мест. В текущем году планируется открыть восемь новых предприятий и заключить не менее 15 инвестиционных соглашений», — добавил губернатор.
Всего с 2006 года в экономику области было инвестировано 880 млрд рублей и создано 27,876 тыс. новых рабочих мест.
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