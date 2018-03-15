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Ямал вышел на первое место в России по доле инвестиций в валовом региональном продукте
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Ямал вышел на первое место в России по доле инвестиций в валовом региональном продукте 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Как подсчитал Росстат, по итогам 2016 года доля инвестиций в валовом региональном продукте Ямала достигла цифры 55,7%. На втором месте округ по таким показателям, как промышленное производство (4373,8 тысяч рублей) и объем строительных работ (240,0 тысяч рублей) на душу населения. На первом месте — Ненецкий автономный округ.
При этом в арктическом регионе зафиксирован самый низкий уровень инфляции — 101,5% и самый высокий коэффициент естественного прироста населения на тысячу человек среди субъектов Уральского федерального округа.
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