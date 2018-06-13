ЦБ может изменить параметры закупки валюты

ЦБ РФ может изменить параметры закупки валюты на внутреннем рынке для Минфина, в том числе приостановить операции, как он уже делал это в апреле текущего года, при усилении волатильности курса рубля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.
"Центральный банк будет руководствоваться ситуацией на рынке и принимать решение, с тем чтобы обеспечить стабильность", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных приостановках операций по покупке валюты на рынке или изменении их параметров.
"Зависит все от параметров изменений, от волатильности курса", — добавил он.
Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. В апреле текущего года на фоне резкого ослабления курса рубля из-за санкций США ЦБ РФ впервые приостанавливал эти операции.