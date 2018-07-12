Россию ждет сложный год

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«Эксперт РА»: повышение НДС и пенсионного возраста замедлит рост ВВП России в 2019 году 

ТАСС 12 июля 2018
Фото: РИА Новости
Повышение НДС и пенсионного возраста обеспечит выполнение майского указа президента РФ, но замедлит рост российской экономики в 2019 году, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА" "Макровзгляд: российская экономика в точке перегиба".
"Предложения по повышению НДС и пенсионного возраста, продолжение усиления мер по налоговому администрированию обеспечат выполнение майского указа, но ценой более значительной инфляции и слабого роста в 2019 году", — пишет управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах.
По прогнозу агентства, рост ВВП России в 2018 году составит 1,7%, а в 2019 году — 1,4%.
Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз роста российской экономики на 2018 год с 2,1% до 1,9%. В 2019 году ведомство ожидает, что ВВП России вырастет на 1,4%. Причины замедления — адаптация экономики к повышению НДС.
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