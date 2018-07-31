«ЕС построит порты для приема газа из США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европейского союза готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ из Соедниненных Штатов. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
Трамп отметил, что уже обсуждал этот вопрос с властями Евросоюза.
В свою очередь, Конте рассказал, что обсуждал с Дональдом Трампом строительство Трансадриатического трубопровода, который обеспечит поставки газа в Италию и страны южной Европы.