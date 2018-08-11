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«Нашла коса на камень». Трамп и новая торговая война
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«Нашла коса на камень». Трамп, Эрдоган и новая торговая война 

BFM.RU 45 минут назад
Дональд Трамп в связи с ослаблением лиры решил вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. В результате валюта республики обвалилась до очередного минимума. Всего с начала года лира подешевела уже почти на 40%.
То, что Трамп объявил о повышении заградительных пошлин против турецкой металлургической продукции именно в тот момент, когда лира, которая и так обесценивается третий месяц подряд, ускорила свое падение, вряд ли случайность. Вслед за торговой войной с Европой и Китаем, санкциями против российского алюминия и подобными действиями Трамп продолжает объявленную им еще во время предвыборной кампании политику торгового изоляционизма, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:
Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси: «То, что делает Трамп, абсолютно логично и встраивается в ту систему, которую он строит: это необходимость остановить Китай всеми способами, а второе — то, что система Всемирной торговой организации, с точки зрения Трампа, если и работает, то в пользу Китая, а не в пользу США. Он ломает ВТО, ломает систему свободной торговли, и его война имеет стратегический, а не тактический характер. Но это палка о двух концах. Вводятся контртарифы и сокращается объем американского экспорта. Итог такой политики еще под большим вопросом».
Конечно же, в объявлении пошлин есть и политическая составляющая. Текущее обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой началось осенью прошлого года, когда в Турции был арестован американский пастор Эндрю Брансон. Ему были предъявлены достаточно путаные и малоправдоподобные обвинения — в связи с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти традиционно винят во всех мыслимых и немыслимых бедах и требуют его экстрадиции из США. Для Дональда Трампа ситуация с Эндрю Брансоном весьма неприятна. Близятся промежуточные выборы в конгресс, а евангелисты обычно в основном голосуют за республиканцев.
США сначала отказались от поставок Турции истребителей F-35, а затем включили в «список Магнитского» двух турецких министров — главу Минюста Абдулхамита Гюля и главу МВД Сулеймана Сойлу. Но воздействовать подобным образом на Эрдогана Трампу вряд ли удастся, считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко:
Алексей Малашенко, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций: «Эрдоган не тот человек, которого можно запугать тарифами, ценами. Он так долго добивался власти, и он себя позиционирует как лидер, его не сломать. Трамп выступает как защитник прежде всего интересов США, это американский националист, но он пытается доказать, что американский национализм должен быть всем понятен, внятен и от него никто никуда не денется: что Германия, что Франция, что Россия, что Турция. Это, что называется, нашла коса на камень».
Эрдоган после пятничной молитвы в северной провинции Байбурт, которую он посетил в ходе своей поездки по черноморским регионам Турции, заявил, что его страна «не проиграет экономическую войну», призвав сограждан не хранить сбережения в долларах, евро и золоте, а обменять их на национальную валюту.
После этого он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Как сообщается, была достигнута договоренность о том, что 13-14 августа Анкару посетит глава российского МИД Сергей Лавров.
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