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Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
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Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат 

Рамблер 22 июля 2018
Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России. Об этом свидетельствует спецвыпуск мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах» Института социальной политики Высшей школы экономики, сообщает РБК.
>> Зарплаты россиян посчитали нормальными
Эксперты ориентировались на зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии. Они пришли к выводу, что российский уровень оплаты труда остается выше, чем в большинстве стран СНГ. Это распространяется на все страны, кроме Белоруссии. Здесь реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, в России — 1550 долларов.
Однако по номинальному курсу российские зарплаты оказались выше белорусских. В 2017 году средняя заработная плата в РФ составляла 671 доллар США, а в Белоруссии — 421,9 доллара.
Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты стали Казахстан и Азербайджан: в 2017 году оплата труда там составила 76% от российского показателя.
Комментарии  Ещё 58 источников 
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