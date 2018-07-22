Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России. Об этом свидетельствует спецвыпуск мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах» Института социальной политики Высшей школы экономики , сообщает РБК

Эксперты ориентировались на зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии. Они пришли к выводу, что российский уровень оплаты труда остается выше, чем в большинстве стран СНГ. Это распространяется на все страны, кроме Белоруссии. Здесь реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, в России — 1550 долларов.

Однако по номинальному курсу российские зарплаты оказались выше белорусских. В 2017 году средняя заработная плата в РФ составляла 671 доллар США, а в Белоруссии — 421,9 доллара.

Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты стали Казахстан и Азербайджан: в 2017 году оплата труда там составила 76% от российского показателя.