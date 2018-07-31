«Законопроект об изменении пенсионной системы должен обсуждаться тщательнее»

«О возможности изменения российской пенсионной системы речь идет уже не первый год. Мы регулярно видели своего рода вбрасывания на эту тему. Поэтому сказать, что для меня инициатива правительства была неожиданностью—это неправильно. Изменения нужны, однозначно.

Но содержание законопроекта должно обсуждаться тщательнее. И вот здесь правительство не доработало. Почему-то все крутится вокруг одной не очень популярной темы — повышение пенсионного возраста. И, конечно же, она встречает, как минимум, непонимание у большинства граждан России.

На мой взгляд, важно было предложить несколько вариантов изменений. Почему бы не сделать акцент, например, на различного рода льготные аспекты? Почему все обсуждают только возраст? Да и не было реальной политической дискуссии. Должны быть услышаны экономисты, политологи, социологи. И на это надо не один месяц, а гораздо больше. А получается все слишком поспешно. Практически без обсуждений Государственная дума стала принимать этот закон. Поторопились.

Думаю, что партии, которые поддержали изменения в том варианте, которые есть сейчас, могут серьезно пострадать в ходе сентябрьских выборов. А они уже совсем скоро».

Фото: www.imomiold.unn.ru