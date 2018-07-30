Эксперты предсказали курс рубля на август

Приближающийся август вряд ли станет серьезным испытанием для рубля, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Давление на валюту РФ может сохраниться из-за рисков геополитических обострений, падения цен на нефть и локального дефицита долларов из-за конвертации дивидендов в валюту и на фоне ужесточения монетарной политики в США , но доллар по крайней мере не сможет укрепиться выше 64 рублей, считает большинство экспертов.

Август — месяц испытаний

Денис Давыдов. Август традиционно считается сложным месяцем для рубля. Статистика за последние 20 лет указывает на то, что в этом месяце нацвалюта демонстрировала негативную динамику по отношению к доллару в 70% случаев, отметил аналитик " Нордеа банка

"Однако если из наблюдения исключить весьма драматичный 1998 год, то в среднем российская валюта в периоды снижения теряла в весе лишь около 3% в паре с долларом. После перехода рубля "в свободное плавание" в конце 2014 года снижение российской валюты отмечено лишь в августе 2015 года. Впрочем, тогда нефтяные цены на фоне рисков перепроизводства снижались до уровней, близких к 40 долларам за баррель марки Brent", — добавил он.

Практически всегда обвалы рубля начинались после масштабных коллапсов цен на нефть: так было в 1998 году (но к обвалу нефтяных цен примешивалась еще и неспособность России обслуживать огромный долг), так было и в 2008 году, и в 2014-2015 годах, рассуждает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова

64 рубля — предел для доллара в августе?

Приближающийся месяц вряд ли станет кризисным для рубля, полагают эксперты.

"Объем выплат по внешнему долгу в августе — наименьший среди других месяцев. По данным ЦБ, он ожидается на уровне 4,3 миллиарда долларов, что вдвое ниже, чем в среднем за месяц в этом году. Профицит торгового баланса, вероятнее всего, останется на уровне 15 миллиардов долларов. Активность Минфина на валютном рынке, судя по всему, сохранится прежней. Влияние покупок в резервы на курс заметно, но важно, что оно не вырастет", — сказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Цена на нефть резко упала на фоне рисков торговых войн, которые США ведет с другими странами, но удержалась выше 70 долларов за баррель марки Brent. Вероятнее всего, котировки "черного золота" останутся в диапазоне 70-80 долларов, а пара USD/RUB останется в коридоре 61-64 добавил он.

Сергей Четвериков. Вплоть до конца августа рубль с высокой вероятностью останется в диапазоне 61-64 против доллара, также полагает трейдер банка "Глобэкс"

Геополитический фактор курсообразования рубля, скорее всего, сойдет на нет, поскольку американские сенаторы уйдут в отпуск, Государственная Дума тоже закончила сессию, говорит, руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин. В августе вероятно сохранение действующего с апреля диапазона курса — 62-64 рубля за доллар, оценил он.

С 4 августа сенат США уходит на каникулы, и это значит, что законодательные инициативы американских конгрессменов о вводе новых санкций против российских компаний могут быть рассмотрены в профильных комитетах не ранее сентября, также отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank Даниил Егоров . Соответственно, геополитические риски ограничены, считает он.

"Более того, начало сезона атлантических ураганов может нарушить работу нефтедобывающей инфраструктуры на юге США, что, в свою очередь, приведет к росту цен на нефть. Таким образом, по нашим расчетам, пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне значений 62-64", — оценил он.

Если мы не увидим новых жестких санкций, аналогичных тем, что были введены против "Русала" , доллар, скорее всего, останется в диапазоне 62,8-63,8 рубля, полагает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг

Михаил Поддубский. На текущий момент рубль заметно недооценен относительно нефтяных котировок и макроэкономических показателей, считает главный аналитик Промсвязьбанка

"Однако общая слабость валют развивающихся стран и возвращение актуальности санкционной истории не позволяют рублю нивелировать данную недооценку. Продолжаем ориентироваться на диапазон 61-64 рубля за доллар, склоняясь к консолидации пары в течение августа преимущественно в верхней половине данного диапазона", — оценил он.

Проблемы все же могут возникнуть

Несмотря на общий оптимизм относительно рубля, август остается не самым простым месяцем для российской валюты.

Среди возможных рисков — снижение сальдо платежного баланса и вторая фаза дивидендного периода, когда происходит конвертация рублевых дивидендов в валюту, рассуждает Давыдов.

Локальное давление на рубль может оказать конвертация в иностранную валюту дивидендных выплат, полученных инвесторами по итогам 2017 года, поясняет Егоров.

"Сохраняется понижательное давление на активы и валюты развивающихся рынков на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики основными мировыми финансовыми регуляторами. Есть и опасения, вызываемые темой торговых войн", — также указывает Давыдов.

Важной негативной тенденцией является надвигающийся дефицит доллара в мире на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США , считает Четвериков. "Мы уже наблюдаем устойчивый рост американской валюты. Что угрожает не только российскому рынку, но и остальным. Эскалация конфликта между США и Китаем может перейти в валютные войны. И в первую очередь пострадают валюты развивающихся стран", — опасается он.

"Несмотря на то, что очередная инициатива американских законодателей по усилению санкций против России имеет мало шансов быть проработанной до летнего перерыва в работе конгресса США, сам факт повышения градуса напряженности по данному вопросу также будет ограничивать позитив в отношении рубля и рублевых активов; наконец, усиление коррекционных настроений на нефтяном рынке формирует дополнительные вызовы для рубля", — добавляет Давыдов.

Причина обвала рубля на фоне падения цены на нефть ясна — бюджет получает меньше доходов, а от экспорта углеводородов Россия сильно зависит, и пока не видно конца этой зависимости, отмечает Мильчакова. "Любое движение нефти вниз, например, на 30 долларов за баррель очень быстро "съест" всю накопленную кубышку в Фонде национального благосостояния", — считает она.

В самом негативном случае доллар в августе не уйдет выше 65 рублей, однако и его снижение до 60 рублей представляется маловероятным, оценила она.

Баланс рисков остается смещенным в строну сдержанного ослабления российской валюты, и рубль может завершить август при неблагоприятном для него сценарии снижением в паре с долларом до отметок 64-64,5, потери при этом уложатся в "статистические" 3%, резюмировал Давыдов.