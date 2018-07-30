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Китай открыт к диалогу с США по торговле
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В Китае заявили, что открыты к диалогу с США по торговле 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: AP Photo / Andy Wong, File
Китай привержен урегулированию любых споров и разногласий путем диалога в правовых рамках соответствующих международных механизмов, Пекин открыт для диалога с Вашингтоном по торговым трениям, но он должен быть основан на взаимном уважении и справедливом подходе, заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.
"В этом году мы провели несколько раундов переговоров с США по торговым противоречиям и достигли ряда консенсусов, к сожалению, США не выполнили своих обещаний и обязательств. Основным принципом для Китая остается следование политике реформ и открытости, Пекин всегда привержен диалогу, открыт и готов к нему, но он должен был основан на справедливости и взаимном уважении", — заявил глава МИД КНР на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Джереми Хантом.
Он подчеркнул, что "существующие торговые противоречия между Китаем и США инициированы Вашингтоном" и ответственность за развязывание и эскалацию торговой войны полностью лежит на США. "Китай не хотел этой торговой войны, но в ответ на давление США, мы должны были предпринять необходимые меры", — сказал Ван И.
"Провокации США в торговле не имеют под собой правовой основы, если существуют противоречия, мы можем провести переговоры в рамках механизма урегулирования споров ВТО, но США прибегают лишь к своим собственным внутренним законам и нормам, что нарушает принципы ВТО", — добавил глава внешнеполитического ведомства КНР.
Он отметил, что США нарушают не только международные нормы, но и свои обещания, "это типичный пример политики односторонних действий и гегемонии в торговле, и это неприемлемо".
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