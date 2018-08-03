Китай представил план ответа на торговую угрозу США

Китай предоставил план ответа на торговые угрозы США, объявив о введении пошлин с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью около $60 млрд в год. Меры со стороны КНР введут, как только США реализуют свои угрозы, сообщает Bloomberg

Согласно заявлению Министерства финансов Китая, пошлины затронут 2493 наименований продукции, для которых тарифы повысятся до 25%, для ещё 1078 пунктов — до 20%, на 974 наименований — до 10%, на 662 пункта — до 5.

Ранее News.ru сообщал, что США и Китай пытаются возобновить торговые переговоры. Такие меры проводятся для того, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну между экономиками двух стран.

22 марта текущего года президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий комплекс мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. В пример приводится принуждение американских компаний к передаче своих технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

15 июня Белый дом объявил, что Соединённые Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение. Китай в ответ решил ввести 25-процентные пошлины на американские машины и продукцию сельского хозяйства. В связи с таким решением американских властей Минкоммерции КНР выразило протест. В ведомстве отметили, что китайская сторона намерена дать «сильный отпор» в ответ на такие действия и принять аналогичные по силе и масштабу меры.