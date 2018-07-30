Мы его теряем: как «Газпром» сдает позиции на европейском рынке

США усиливают борьбу за европейский газовый рынок. Госдеп грозит санкциями участникам проекта «Северный поток-2», Дональд Трамп для постепенного снятия торговых ограничений вынуждает ЕС покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ). Эксперты не исключают, что в ближайшие 10 лет Европа станет главным потребителем СПГ, и «Газпрому» будет непросто сохранить свои экспортные позиции.

У Европы в ближайшие годы есть все шансы стать самым быстрорастущим рынком сбыта для сжиженного природного газа (СПГ). Но не по своей воле.

По итогам недавних торговых переговоров президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером было заявлено об усилении сотрудничества в сфере энергетики. Это выражается в том, что Старый Свет будет закупать больше американского СПГ и строить больше терминалов для его приемки регазификации.

«ЕС будет строить больше терминалов для импорта СПГ из США. Это также станет сигналом для остальных», — пообещал после встречи в Вашингтоне Юнкер.

ЕС «хочет импортировать больше СПГ у Соединенных Штатов», заявил Трамп. «Они станут очень, очень крупным покупателем, и мы собираемся облегчить для них этот процесс…Они смогут диверсифицировать свои поставки энергоресурсов, чего они очень сильно хотят сделать, а у нас СПГ в изобилии», — подчеркнул президент США.

У ЕС крайне сложное положение. Трамп уже втянул их в торговую войну, заставив обменяться дополнительными пошлинами.

Это плохая новость для «Газпрома», который является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка. И именно с российским трубопроводным газом будет конкурировать американский СПГ.

Приемные терминалы СПГ в Европе начали активно возводиться еще с 1970-х годов, в настоящее время в регионе действует порядка 167 млн т СПГ-мощностей. При этом основные объемы вводились с расчетом на логистические преимущества для прибрежных западноевропейских стран, отмечает аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Но терминалы СПГ никогда не работали на полную мощность. На фоне изменения ценовой конъюнктуры доля «утилизации» соответствующей инфраструктуры в Европе постепенно снижалась. Так, в 2014 г. она составляла всего лишь 30% по сравнению с 43% в 2010 г.

В последние же годы конкурентоспособность СПГ улучшилась, так как его ценообразование преимущественно определяется ценой нефти. В результате увеличилась и доля утилизации мощностей по приему СПГ в Европе до 35% в 2017 году, отмечает Колбикова.

Потенциал для роста у этого рынка, безусловно, очень большой. Спрос на сжиженный природный газ в Европе активно усиливается: этот регион нуждается в иностранных поставках, так как собственное производство снижается, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

«Через 10 лет Европа станет главным потребителем СПГ и обгонит Китай, увеличив долю рынка с 14% до 18%, поэтому конкуренция за этот рынок между США, Россией и Катаром будет только расти», — добавляет он.

В своем июньском докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало стагнацию спроса на газ в Европе до 2023 года. При этом на фоне спада собственной добычи экспортные потребности ЕС будут расти.

По оценкам европейских энергетических компаний, к 2035 году ЕС может потребоваться дополнительно 107 млрд кубометров газа в год.

В 2017 году США впервые стали чистыми экспортерами природного газа, поставляя в пересчете на год в среднем по 0,4 млрд кубических футов в день. По прогнозам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), экспорт СПГ в 2018 году в среднем составит 3 млрд кубических футов в день, в 2019 году — 4,8 млрд В дальнейшем эта цифра продолжит увеличиваться.

По мнению EIA, к 2020 году Соединенные Штаты станут третьим по величине экспортером СПГ после Австралии и Катара.

Основную конкуренцию американскому СПГ по-прежнему составляет российский трубопроводный газ. Новые газотранспортные проекты со стороны РФ обостряют конкурентную борьбу за европейский рынок. Так, на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп открыто заявил, что американский СПГ будет конкурировать с «Северным потоком-2», а позже в Госдепартаменте подтвердили, что выступают против проекта.

«Фирмы, задействованные в проекте российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций — это касается и «Северного потока — 2» и, конечно, «Турецкого потока», — заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

Пока российским экспортерам, поставляющим трубопроводный газ в Европу, паниковать не стоит, потому что стоимость американского СПГ почти в два раза выше, чем у российского. Однако с развитием технологии этот спред может сузиться, предупреждает Сабитов.

По ценовым параметрам США также выгоднее продавать свой СПГ на азиатские рынки, в частности в Китай. Об этом свидетельствует даже тот факт, что Соединенные Штаты сами периодически сами закупают СПГ по другую сторону Атлантики, в том числе и привезенный в ЕС с российского Ямала.

В то же время крупные инвестиции в СПГ сделали компании Cheniere, Tellurian и NextDecade, которые могут получить наибольшую выгоду от новых соглашений. Проекты Cheniere принесут прибыль уже в этом году. Также позитивный импульс может получить компания Dominion Energy, которая недавно запустила экспортные мощности в Мэриленде. Потенциальный экспорт в Европу может увеличить темпы роста выручки Dominion Energy в два раза — с 3% до 6%.

Тем не менее, российские власти оптимистичны. В середине июля министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10–15%.

Но если договоренности Юнкера и Трампа останутся не только на словах, то все предполагаемое расширение спроса достанется американцам, и доля «Газпрома» существенно сократится.