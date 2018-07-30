Вводится уголовное наказание за врезки в трубопроводы

Вводится уголовная ответственность за врезки в трубопроводы

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за самовольное подключение к нефте— и газопроводам, совершенное не в первый раз. Документ размещен на портале правовой информации.

Статья «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов» Уголовного кодекса РФ дополняется новым положением. «Врезчику-рецидивисту» будет грозить штраф до 80 тысяч рублей либо в размере зарплаты/иного дохода за период до 6 месяцев. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Самовольная врезка в магистральные трубопроводы повлечет за собой штраф до 200 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Альтернативным наказанием могут стать обязательные работы на срок до 400 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы или принудительные работы — до трех лет, лишение свободы — до четырех лет.

В случае смерти человека или иных тяжких последствий в результате врезки виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.