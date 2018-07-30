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Решение ВТО в споре России и Украины дали оценку
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Эксперт оценил решение ВТО в споре России и Украины по вагонам 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Решение Всемирной торговой организации (ВТО) в пользу России по спору с Украиной о вагонах — важный прецедент, заявил RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.
По его словам, в данном случае Москва рассчитывала на такой исход спора. Хотя каждое решение ВТО подобного рода можно оспорить, они, как правило, остаются в силе, отметил экономист.
"В конечном итоге это еще один аргумент в пользу того, что Россия должна использовать ВТО как организацию и орган урегулирования споров для защиты национальных производителей от протекционизма, от дискриминации" — подчеркнул Лисоволик.
В понедельник директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков сообщил РИА Новости, что Россия выиграла в ВТО спор с Украиной относительно ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов. Киев подал иск в октябре 2015 года.
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