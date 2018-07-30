Решение ВТО в споре России и Украины дали оценку

Эксперт оценил решение ВТО в споре России и Украины по вагонам

По его словам, в данном случае Москва рассчитывала на такой исход спора. Хотя каждое решение ВТО подобного рода можно оспорить, они, как правило, остаются в силе, отметил экономист.

"В конечном итоге это еще один аргумент в пользу того, что Россия должна использовать ВТО как организацию и орган урегулирования споров для защиты национальных производителей от протекционизма, от дискриминации" — подчеркнул Лисоволик.