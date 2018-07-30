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Британцы недовольны переговорами по Brexit
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Британцы недовольны переговорами по Brexit 

Вести Экономика 30 июля 2018
Фото: Wikimedia commons
Опросы показали, что жители Великобритании недовольны ходом переговоров и не верят в то, что они завершатся без потерь для страны. Многие ожидают, что Brexit ударит по ним лично.
Как показал опрос Sky Data, 78% населения Соединенного королевства полагают, что из-за кабмин плохо ведет переговоры по выходу страны из ЕС. С марта показатель вырос на 23%. Всего 10% опрошенных считают, что власти хорошо справляются со своей работой. Еще 9% считают, что чиновники справляются с работой ни хорошо, ни плохо.
При этом ⅔ граждан (65%) полагают, что исход переговоров будет негативным для страны. Половина опрошенных выступает за проведение референдума по Brexit. 40% — против.
В случае проведения плебисцита, 48% голосовали бы за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. 27% предпочли бы, чтобы страна покинула Евросоюз без сделки. 13% все-таки считают целесообразной предложенную правительством сделки.
На 8% увеличилось число респондентов, считающих, что Brexit негативно скажется именно на их положении. Таким образом, число пессимистов достигло 42%. В положительный исход верят 31%. Еще 18% считают, что Brexit никак не отразится на их жизни и работе.
Личные рейтинги Терезы Мэй снижаются. Ее действия на посту премьер-министра страны вызывают недовольство 74% граждан. Со времени последнего опроса показатель вырос на 14%. Только 24% респондентов довольны ее работой. В марте действия премьер-министра положительно оценивали 41% опрошенных.
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