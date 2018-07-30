Госбюджет Украины резко ушел в минус

Украинский госбюджет в период с января по июнь 2018 года был выполнен с дефицитом на уровне 9 млрд 782 млн гривен (около минус 23 млрд рублей) против 29 млрд 32 млн гривен (69 млрд рублей) профицита за аналогичный период в 2017 году.

Сводный бюджет за январь-июнь 2018 года выполнен с профицитом на уровне 10 млрд 402 млн гривен (24,4 млрд рублей), что в пять раз ниже профицита за аналогичный период 2017 года в размере 52 млрд 142 млн гривен (122,6 млрд рублей), сообщает УНИАН со ссылкой на данные национального банка Украины

Отмечается, что госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80 млрд 6 млн гривен (188 млрд рублей), или 2,4% ВВП.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что из бюджета Украины пропали 12 млрд 84 млн гривен. В июле украинский экономист предупредила о предстоящем дефолте в стране.