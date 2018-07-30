Ещё
В России удвоилось число черных кредиторов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1208.23
+0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В РФ удвоилось число черных кредиторов 

BFM.RU 30 июля 2018
Фото: ТАСС
Банк России в первой половине 2018 года выявил 1890 черных кредиторов, что вдвое больше, чем в первой половине 2017 года. Об этом сообщил регулятор, передает ТАСС.
Причина — в активизации работы ЦБ по этому направлению, сказал глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
В начале года во всех семи главных управлениях Банка России образованы специальные отделы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, в Краснодаре создан хаб, который координирует работу таких отделов, рассказывал Лях в интервью ТАСС в середине мая: по мнению ЦБ, усиление региональной составляющей позволит эффективнее выявлять и пресекать мошеннические схемы на финансовом рынке, ведь зачастую они зарождаются как раз в регионах и кочуют из одной области или края в другой.
Еще одна новая тенденция, выявленная ЦБ, — привлечение денег граждан в финансовые пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптоактивы, рассказал Лях. По его словам, такие инвестиции превышают стандартные вложения граждан в обычные финансовые пирамиды. Если в обычных финансовых пирамидах средняя сумма составляет 30-40 тысяч рублей, то в пирамиду, которая якобы инвестирует в криптоактивы, люди вкладывают примерно по 100 тысяч рублей. Всего за первое полугодие ЦБ выявил 82 организации с признаками финансовой пирамиды.
BFM.RU: последние новости
Гройсман призвал не «преклонять голову и колено» перед Москвой Турция начала закупки российской говядины Газ и пошлины. Как сделка ЕС и США повлияет на интересы России?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль349
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение