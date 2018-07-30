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Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет
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Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 марта 2019 года обязательную дополнительную маркировку табачных изделий, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает, что в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации. Это позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.
Проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, с использованием специальных систем.
Содержащаяся в таких системах информация будет использоваться для учета производства и отслеживания оборота табачной продукции в рамках ЕАЭС наравне с данными таможенных и налоговых органов и самих производителей.
Также документом переносится на один год — до 1 июля 2019 года срок вступления в силу нормы об обязательном оформлении в электронной форме ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары.
В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств (QR-код) и сигарет (двухмерный код Data Matrix). Также 1 июня стартовал эксперимент по маркировке обувных товаров средствами идентификации, он продлится до 30 июня 2019 года. В ходе эксперимента код Data Matrix наносится на обувную коробку или, если она отсутствует, на товарный ярлык. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
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