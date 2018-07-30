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В Якутии нашли нарушения при строительстве «Силы Сибири»
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Власти Якутии нашли нарушения при строительстве газопровода «Сила Сибири» 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Подрядчики "Газпрома" при строительстве газопровода "Сила Сибири" нарушили правила пожарной безопасности, в частности, оставив древесный мусор, говорится в сообщении пресс-службы департамента по лесным отношениям Якутии.
Согласно сообщению, департамент с привлечением госинспекторов лесничеств с 18 июня по 13 июля 2018 года проверил деятельность "Газпрома" при использовании лесных участков по договорам аренды для строительства трубопроводной системы "Сила Сибири", разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Ленского, Олекминского, Нерюнгринского, Алданского, Мирнинского, Сунтарского районов Якутии.
"В ходе проверки выявлено захламление лесных участков порубочными остатками, древесным мусором подрядными организациями, осуществляющими подготовительные строительные работы при строительстве трубопроводной системы "Сила Сибири", обустройстве Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В отношении лиц, допустивших нарушения, принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности, а также выданы предписания об устранении выявленных нарушений", — заявили в департаменте.
Ранее "Газпром" сообщал, что построил 1954 километра или 90,5% газопровода "Сила Сибири", по которому планируются поставки газа в Китай.
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