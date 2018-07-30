Ещё
Киев готовится к введению режима ЧС
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Киеве готовятся к масштабному отключению электричества 

Украина.ру 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации приказал руководителям учреждений здравоохранения провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Об этом говорится в приказе №765 от 26 июля 2018 года департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, передает «АиФ».
Руководителям учреждений здравоохранения, предприятий, учреждений и организаций, которые основаны на коммунальной собственности Киева, поручили привести в готовность имеющиеся автономные источники питания, определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГСЧС Киева, а также провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения.
Кроме того, поручено разработать план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения, определить ответственных за подключение к автономным источникам энергии, а также подать информацию в департамент КГГА о проведении вышеуказанных мероприятий.
Обеспокоенность киевских властей вызвана возможной остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обслуживают практически весь город. Так, первая обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского района, а вторая — Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, часть Шевченковского района.
Критической ситуация может стать с 1 августа, когда из-за отсутствия газа работа ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 будет остановлена. Они выходят из под юрисдикции ПАО «Киевэнерго», а у КП «Киевтеплоэнерго» не заключены договора на поставку газа с «НАК Нафтогаз».
Украина.ру: последние новости
Экс-премьер Украины: МВФ обвалил украинскую гривну Устенко предсказал взрыв на валютном рынке Украины Гройсман призвал Украину не «преклонять голову и колено» перед Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение