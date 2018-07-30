Киев готовится к введению режима ЧС

В Киеве готовятся к масштабному отключению электричества

Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации приказал руководителям учреждений здравоохранения провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом говорится в приказе №765 от 26 июля 2018 года департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, передает « АиФ ».

Руководителям учреждений здравоохранения, предприятий, учреждений и организаций, которые основаны на коммунальной собственности Киева, поручили привести в готовность имеющиеся автономные источники питания, определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГСЧС Киева, а также провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения.

Кроме того, поручено разработать план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения, определить ответственных за подключение к автономным источникам энергии, а также подать информацию в департамент КГГА о проведении вышеуказанных мероприятий.

Обеспокоенность киевских властей вызвана возможной остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обслуживают практически весь город. Так, первая обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского района, а вторая — Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, часть Шевченковского района.