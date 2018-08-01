Нянь и репетиторов выведут из сферы Трудового кодекса

Труд без кодекса: нянь и репетиторов выведут из-под закона

Минтруд предлагает вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства. Няни и репетиторы, как правило, не оформляют трудовые отношения, в результате работодатель не может исполнять свои обязанности, объясняют в министерстве. Это не первая попытка чиновников упорядочить отношения с самозанятыми, но пока предыдущие значимого эффекта не дали. На учет в налоговую встали около 1,5 тысячи человек, тогда как по оценкам в России 3,5 млн самозанятых.

Минтруд предлагает вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Соответствующий документ был 31 июля опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения коснутся только тех самозанятых, которые не оформлялись как индивидуальные предприниматели.

В документе поясняется, что речь идет о таких видах деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми.

В частности, в пояснительной записке к проекту говорится, что «как правило» деятельность физических лиц, которые помогают по домашнему хозяйству, ведется без оформления трудовых отношений, а контроль за соблюдением трудового законодательства в их отношении не ведется. Сейчас такие работники попадают под сферу действия трудового законодательства.

В результате, как полагают разработчики законопроекта, работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные ТК: заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы и другие обязательные платежи, оформить свидетельство пенсионного страхования.

Минтруд счет это достаточным основанием, чтобы внести изменения в законодательство.

Это не первая попытка властей упорядочить отношения с самозанятыми, однако до сих пор универсального решения не было найдено. Так, в прошлом году власти предложили самозанятым налоговую амнистию и затем продлили ее до конца этого года. Однако самозанятые не очень активно встают на учет в налоговую.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, на учете на 1 мая 2018 года состояли 1403 самозанятых. При этом в Росстате полагают, что количество самозанятых составляет 4,9% занятого населения или более 3,5 млн человек.

Зарегистрированные в России самозанятые граждане — это чаще всего люди пенсионного возраста, живущие в сельской местности и работающие в сельском хозяйстве.

К такому выводу пришли эксперты Института «Центра развития» НИУ ВШЭ в бюллетене «Комментарии о Государстве и Бизнесе», который был опубликован в июне.

Весной стало известно о другом предложении чиновников, касающемся самозанятых.

В мае министерство финансов предложило считать самозанятыми людей, получающих доход от предпринимательской деятельности, но не имеющих наемных работников. Таким людям не придется регистрироваться как индивидуальным предпринимателям, для них будет работать специальный налоговый режим, рассказали в министерстве.

Самозанятые заплатят «налог на профессиональный доход». Если они оказывают услуги физлицам, сбор составит 3%, для тех, кто работает с юрлицами, — 6%.

Пилотный проект предполагается начать с 2019 года. Как заявлял глава ФНС Михаил Мишустин , в тестовом режиме механизм может быть запущен в Москве и Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Ввести налог на федеральном уровне предлагается со второго полугодия 2019 года.

Платить налог можно будет с помощью онлайн-приложения.

«Данное приложение может заменить онлайн-кассы, а чтобы потребители услуг требовали чеки, им могут быть предоставлены «определенные бонусы», — комментировал замминистра финансов Илья Трунин. — Можно будет предоставить налоговые вычеты, можно будет позволить условно копить баллы и за счет этих баллов погашать свои налоговые обязательства. Такая государственная программа лояльности», — добавлял он.

При этом если человек уже работает через ИП, то он сможет выбрать между новым налоговым режимом и, например, УСН (упрощенная система налогообложения). При этом работник сам определяет сумму, которую декларирует.

Эксперты ранее довольно скептически отнеслись к этому законопроекту.

В частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил сомнение, что этот механизм будет способствовать выходу предпринимателей из тени.

«Непонятно, что побудит этих людей, до сих пор официально не регистрировавшихся, «выйти на свет», — уверен он. — Если люди до сих пор работали без регистрации, их не соблазнит никакое мобильное приложение. Их могут заинтересовать только приемлемые условия, в том числе и по деньгам».

Сам Титов ранее неоднократно предлагал ввести систему патентов для микробизнеса. «Мы предлагаем порядок, при котором за пять минут купил недорогой патент хоть на месяц, хоть на год — и работай спокойно. Не нужна сложная регистрация, не надо ни вставать на учет, ни сниматься с него. Учет заканчивается автоматически, с истечением патента», — отмечал он.