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Китай утвердил пошлины на товары из США на $60 млрд
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Китай ввел новые пошлины на товары из США 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Reuters
Новые пошлины будут введены как только Вашингтон реализует свои угрозы о повышении тарифов на новый список китайских товаров.
Государственный совет Китайской Народной Республики утвердил новые пошлины на товары из США стоимостью 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на минфин КНР.
Тарифы будут увеличены до 25% в отношении 2 493 наименований продукции, для еще 1078 пунктов-до 20%, на 974 наименований— до 10%, на 662 пункта — до 5%. Такие меры будут введены, когда Вашингтон реализует свои угрозы о повышении тарифов на новый список китайских товаров.
Ранее в США заявили, что планируют ввести пошлины до 25% на товары из Китая. Речь шла об импорте товаров и услуг из КНР на сумму 200 миллиардов долларов. По мнению аналитиков Bloomberg, США намерены надавить на Китай и вернуть его за стол переговоров на американских условиях.
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Комментарии1  Ещё 48 источников 
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