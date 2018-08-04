Китай утвердил пошлины на товары из США на $60 млрд

Китай ввел новые пошлины на товары из США

Новые пошлины будут введены как только Вашингтон реализует свои угрозы о повышении тарифов на новый список китайских товаров.

Государственный совет Китайской Народной Республики утвердил новые пошлины на товары из США стоимостью 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на минфин КНР.

Тарифы будут увеличены до 25% в отношении 2 493 наименований продукции, для еще 1078 пунктов-до 20%, на 974 наименований— до 10%, на 662 пункта — до 5%. Такие меры будут введены, когда Вашингтон реализует свои угрозы о повышении тарифов на новый список китайских товаров.