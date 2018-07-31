Регионы получат еще больше денег

Регионы получат ещё больше денег

«Северные» требуют больше средств

Повышение с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 рублей, то есть до прожиточного минимума, повлекло за собой и ожидаемый рост дополнительных расходов, с которыми не все регионы смогли справиться самостоятельно. По словам Сергея Рябухина, сенаторам удалось убедить Правительство в необходимости увеличения дотаций отдельным субъектам уже в бюджете текущего года. Кабмин предусмотрел на эти цели 36,4 миллиарда рублей.

Сейчас выясняется, что зарезервированных средств будет недостаточно. «Мы обратились в регионы и получили информацию. Не статотчёты, а то, как на самом деле складывается ситуация. По нашим расчётам, цифра дополнительных расходов будет значительно больше», — пояснил сенатор.

Дело в том, что в некоторых северных регионах и на Дальнем Востоке до сих пор действуют региональные надбавки, так называемые северные коэффициенты, которые были приняты во времена Советского Союза. Таким образом Совет министров решал проблему привлечения кадров в развивающиеся регионы и нефтегазовые и металлорудные провинции.

«Чтобы создать какие-то стимулы, преференции, приняли эти региональные надбавки, которые никто не отменял. И говорить, что они относятся к региональной компетенции, по меньшей мере некорректно и цинично. Поэтому в осеннюю сессию мы поднимем вопрос о выделении регионам дополнительных средств, чтобы покрыть все потребности субъектов», — уточнил парламентарий.

По словам Рябухина, к уже обещанным миллиардам, которых хватит на компенсацию без учёта региональных коэффициентов, необходимо добавить ещё 28 миллиардов рублей, набегающих из-за «северных». Это как минимум. В общей сложности после прогнозируемых жарких дискуссий сенаторы ожидают от кабмина приблизительно около 70 миллиардов рублей.

«Отменять региональные коэффициенты никто не собирается, так как процесс этот будет болезненным. Мы рассчитываем, что нас поддержит Минтруд, Минэкономразвития и в конечном счёте Минфин. Перед этим мы проведём скрупулёзную инвентаризацию всех коэффициентов. В противном случае регионы будут вынуждены брать кредиты», — признал парламентарий.

Отменять региональные коэффициенты никто не собирается, так как процесс этот будет болезненным.

По его мнению, делать этого не стоит, так как регионы едва начали выходить из затяжного долгового пике, притормозив на сумме консолидированной задолженности в 2,4 триллиона рублей. Случилось это тоже не вдруг. Три года назад Совет Федерации обратился в Правительство с предложением остановить рост закредитованности субъектов, выдав им на замещение коммерческих кредитов не менее триллиона рублей под льготные проценты. Правительство пошло навстречу.

«Сегодня мы видим результат. Замещение коммерческих кредитов бюджетными позволило повысить устойчивость региональных бюджетов. Если бы ещё заложить в текущий бюджет 300 миллиардов рублей на эти цели, то долги регионов были бы уже не 2,4 триллиона рублей, а где-то полтора», — подсчитал сенатор.

От закредитованности до инвестиций

Но если со своей миссией по обеспечению устойчивости финансовой системы государство более или менее справляется в одиночку, то вот разогнать экономику без привлечения инвестиций будет сложнее. Частный сектор пока помогать не торопится, заняв выжидательную позицию. И это при том, что, по данным Центробанка за 2017 год, население держит во вкладах порядка 30 триллионов рублей, ещё примерно столько же средств скопилось на депозитах российских предприятий. А если предположить, что как минимум треть граждан в принципе не доверяет банковской системе, то мы получим ещё 30 триллионов рублей «под подушкой».

«Если собрать все эти источники, то сумма получится внушительная, сопоставимая с ВВП России, который, по прогнозам, в текущем году достигнет 100 триллионов рублей. Представьте, если бы эти деньги можно было инвестировать в реальный сектор уже сейчас», — предположил законодатель.

По оценкам Рябухина, для того чтобы частные деньги хлынули в российскую экономику, необходимо создать условия, в том числе и действенные правовые механизмы. В первую очередь необходимо разбюрократизировать разрешительную процедуру, создать для бизнеса систему одного окна, при этом существенно ограничив функции силовых ведомств, чья излишняя настойчивость порой смазывает все усилия по созданию в стране нормального делового климата.

Будущие успехи страны, однако, увязаны напрямую с развитием регионов, которые, в свою очередь, зависят целиком и полностью от своей доходной базы.

Вторым, не менее важным условием Рябухин считает стабильность на макроэкономическом уровне. Здесь всё вроде правильно: Центробанк держит инфляцию под контролем, и за пределы четырех процентов в следующем году она не должна выйти даже с учётом влияния повышения ставки НДС на два процента. Для бизнеса такая предсказуемость очень важна и может сыграть положительную роль при привлечения частных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, на которые до 2024 года зарезервировано в пока ещё не созданном фонде развития 3,6 триллиона рублей.

Будущие успехи страны, однако, увязаны напрямую с развитием регионов, которые, в свою очередь, зависят целиком и полностью от своей доходной базы. Отмена налога на движимое имущество с января 2019 года угрожала значительными брешами в бюджетах субъектов, которые в общей сложности не досчитались бы 296 миллиардов рублей. Но сенаторы придумали, как выйти из щекотливой ситуации. И Правительство с предложенными мерами согласилось.

Во-первых, потери будут компенсированы за счёт передачи на региональный уровень с федерального 50 процентов акцизов на крепкий алкоголь к уже имеющимся 50 процентам. Во-вторых, убытки регионов будут возмещены за счёт части акцизов на табачные изделия, которые сегодня полностью уходят в федеральный бюджет. В общей сложности предложенные меры компенсируют около 200 миллиардов рублей. Оставшиеся средства, по словам Сергея Рябухина, предлагается компенсировать за счёт акцизов на нефтепродукты, 100 процентов которых поэтапно перейдут в регионы к 2024 году.