Россия и Казахстан отказались от важного соглашения

Власти России и Казахстана передумали заключать соглашение, которое обеспечило бы экспортный приоритет казахстанскому углю в российских портах. Об этом сообщает Коммерсант

По данным газеты, соответствующее решение было принято на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось еще в минувшую пятницу.

Планировалось, что соглашение облегчит транзит угля из Казахстана через морпорты России, однако в Федеральной антимонопольной службе РФ сочли, что заключить его мешает дефицит вагонов и низкая прибыльность соглашения для РЖД , а также высокая загруженность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

В свою очередь, Министерство энергетики РФ обратило внимание на то, что казахские грузы и так обеспечены теми же преимуществами при перевозке и перевалке, что и российские, а транзит дополнительного угля из Казахстана и вовсе может снизить конкурентоспособность его российских экспортеров.

Издание отмечает, что российской стороне удалось убедить зарубежных коллег в своем ущербе от соглашения и отказаться от его заключения.