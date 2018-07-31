Ещё
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.82
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Россия и Казахстан отказались от важного соглашения 

Рамблер 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Власти России и Казахстана передумали заключать соглашение, которое обеспечило бы экспортный приоритет казахстанскому углю в российских портах. Об этом сообщает Коммерсант.
По данным газеты, соответствующее решение было принято на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось еще в минувшую пятницу.
Планировалось, что соглашение облегчит транзит угля из Казахстана через морпорты России, однако в Федеральной антимонопольной службе РФ сочли, что заключить его мешает дефицит вагонов и низкая прибыльность соглашения для РЖД, а также высокая загруженность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
В свою очередь, Министерство энергетики РФ обратило внимание на то, что казахские грузы и так обеспечены теми же преимуществами при перевозке и перевалке, что и российские, а транзит дополнительного угля из Казахстана и вовсе может снизить конкурентоспособность его российских экспортеров.
Издание отмечает, что российской стороне удалось убедить зарубежных коллег в своем ущербе от соглашения и отказаться от его заключения.
Комментарии10  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль349
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение