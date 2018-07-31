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Турбизнес России умрет к зиме
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Турбизнес России умрет к зиме 

Рамблер 31 июля 2018
Большая часть турагентств России обанкротятся к зиме. Об этом порталу «Ура.ру» анонимно заявил глава одного из них.
Ранее СМИ сообщили, что туристические операторы начали массово и резко снижать стоимость зарубежных туров из-за их невостребованности среди россиян, которую эксперты, в свою очередь, объяснили снижением платежеспособности граждан.
«Львиная доля агентств будет убита до конца года», — предупредил собеседник портала.
По его словам, нынешнее положение на туристическом рынке напоминает ситуацию с киосками и небольшими банками, которые в свое время вытеснили большие торговые сети и крупные банки.
В свою очередь, Роман Бобылев, эксперт Общественной палаты по защите прав туристов, назвал положение на рынке туристических услуг его «переформатированием», объясняемым, впрочем, тем же снижением уровня жизни россиян.
Наконец, Алексан Мкртчян, директор турсети «Розовый слон» и член президиума Альянса турагентств, отметил оптимизацию штатов в компаниях и сокращение количества рейсов.
«Ситуация на рынке сложная», — подытожил он.
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