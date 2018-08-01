Ещё
В Башкирии в 2018 году выделили 4,5 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителям
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Башкирии в 2018 году выделили 4,5 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителям 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В этом году в Башкирии выделили 4,5 млрд руб. на поддержу производителям сельхозпродукции, 2,5 млрд из которых — средства регионального бюджета, заявил глава региона Рустэм Хамитов в ходе выездного совещания, пишет Mkset.ru.
По его словам, в регионе нужно увеличить производительность труда в сельскохозяйственной отрасли. Хамитов пояснил, что мировая практика, к которой нужно стремиться — это 4 человека на тысячу гектаров пашни.
«У нас лучшие передовые хозяйства имеют цифры значительно выше — 10-15 человек», — посетовал глава региона.
Касательно перспектив развития, Хамитов подчеркнул, что допускать отставания в сфере цифровых, информационных технологий — недопустимо. Также в ходе совещания была отмечена необходимость развития экспорта.
Rambler News Service: последние новости
Международные резервы России за неделю выросли на $1,6 млрд Банк Англии второй раз за 11 лет повысил ставку ФРС сохранила ставку на уровне 1,75-2%
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение