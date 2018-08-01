В Башкирии в 2018 году выделили 4,5 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителям

В этом году в Башкирии выделили 4,5 млрд руб. на поддержу производителям сельхозпродукции, 2,5 млрд из которых — средства регионального бюджета, заявил глава региона Рустэм Хамитов в ходе выездного совещания, пишет Mkset.ru.

По его словам, в регионе нужно увеличить производительность труда в сельскохозяйственной отрасли. Хамитов пояснил, что мировая практика, к которой нужно стремиться — это 4 человека на тысячу гектаров пашни.

«У нас лучшие передовые хозяйства имеют цифры значительно выше — 10-15 человек», — посетовал глава региона.

Касательно перспектив развития, Хамитов подчеркнул, что допускать отставания в сфере цифровых, информационных технологий — недопустимо. Также в ходе совещания была отмечена необходимость развития экспорта.