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На Украине обрадовались новым санкциям ЕС против РФ
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На Украине поприветствовали новые санкции ЕС против российских компаний 

Газета.Ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новые санкции Евросоюза против шести российских компаний являются предупреждением для европейского бизнеса.
"Приветствую решение Совет ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке", — написал Климкин в твиттере.
Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний.
В список ограничений, которые действуют по отношению к российским компаниям из-за воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста попали судостроительный завод "Залив", ОАО "Институт Гипростроймост", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ООО "Стройгазмонтаж", ОАО "Институт Гипростроймост" и АО "ВАД.
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