На Украине обрадовались новым санкциям ЕС против РФ

На Украине поприветствовали новые санкции ЕС против российских компаний

"Приветствую решение Совет ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке", — написал Климкин в твиттере.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний.