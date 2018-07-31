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В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС
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В Крыму прокомментировали новые санкции Евросоюза 

Парламентская газета 31 июля 2018
Фото: МОСТ.РФ
Введенные ЕС санкции в отношении компаний, связанных со строительством Крымского моста, не повлияют на ход реализации проекта. Об этом РИА «Новости» сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Совет ЕС внес в санкционный список в связи со строительством моста через Керченский пролив шесть российских компаний. Это «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп».
Внесение в санкционный список Евросоюза АО «ВАД» не помешает достроить в срок федеральную трассу «Таврида» на полуострове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым.
«Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы «Таврида» в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок», — сказала пресс-секретарь комитета Анастасия Гурина.
Строительство трассы делится на семь этапов и две очереди. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года. После завершения строительства проезд от Керчи до Симферополя займет около 2 часов, тогда как сейчас он занимает порядка 4 часов.
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