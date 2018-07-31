Ещё
Безработица в Германии сохранилась на уровне 5,2%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Безработица в Германии в июле сохранилась на уровне июня в 5,2%, как и ожидалось 

Прайм 31 июля 2018
Фото: Reuters
Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне в 5,2%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков. Значение по уровню безработицы остается неизменным третий месяц подряд.
При этом число безработных в Германии в июле составило 2,338 миллиона человек, снизившись по сравнению с уровнем июня на 6 тысяч.
Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в июле составил 5,1% против 5% в июне, показатель числа безработных — 2,325 миллиона человек против 2,276 миллиона человек месяцем ранее.
Прайм: последние новости
Банк Англии может впервые с ноября 2017 г повысить ставку до 0,75% с 0,5% - аналитики Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 48,1 пункта BBI Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $13,96 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение