Безработица в Германии сохранилась на уровне 5,2%

Безработица в Германии в июле сохранилась на уровне июня в 5,2%, как и ожидалось

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне в 5,2%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков. Значение по уровню безработицы остается неизменным третий месяц подряд.

При этом число безработных в Германии в июле составило 2,338 миллиона человек, снизившись по сравнению с уровнем июня на 6 тысяч.

Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в июле составил 5,1% против 5% в июне, показатель числа безработных — 2,325 миллиона человек против 2,276 миллиона человек месяцем ранее.