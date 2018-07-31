Эксперт: Началась большая борьба между США и Китаем за Европу

Терезе Мэй нужна определенная поддержка, внешнеполитический триумф. Взаимодействие с Китаем может стать таким решением, особенно с учетом того, что основная повестка страны для Мэй — экономическая», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов , комментируя призывы китайской прессы к Лондону сделать выбор в пользу Пекина, а не Вашингтона.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил, что Китай давно выстраивает последовательные отношения с Великобританией. За последнее время состоялось несколько визитов, в рамках одного из которых были подписаны крупные контракты. Сейчас Великобритания выходит из ЕС , и Мэй оказывается перед выбором — в случае «жесткого» варианта Brexit она может потерять европейский рынок, однако при более близком ей «мягком» Brexit она останется без торгового соглашения с США, так как Дональду Трампу не нравится такой вариант.

«На этом фоне Китай логично пытается перехватить инициативу. Он делал это и раньше, а сейчас еще информационно-публично. У Китая достаточно серьезные интересы в Великобритании. Пекин пытается договариваться с партнерами Вашингтона, особенно с теми, у которых начинают не складываться отношения с Трампом», — сказал Абзалов.

В то же время США укрепляют отношения с другими европейскими странами и Поднебесная понимает, что может остаться одна в противостоянии с Вашингтоном, а это грозит проблемами и сложностями. «Поэтому Пекин играет первым темпом и пытается договариваться с теми партнерами, которые откалываются от американского сегмента», — пояснил политолог.

Более того, сама Великобритания заинтересована развивать связи с Китаем. По мнению эксперта, это усилит позиции Мэй, у которой сейчас достаточно низкий рейтинг, на что накладывается раскол в Консервативной партии , выход нескольких министров из правительства.

«Brexit уже ударил по благосостоянию граждан, и на этом фоне премьеру придется предъявить какую-то инициативу, если она собирается удержаться в кресле», — считает политолог.

Однако с усилением сотрудничества Пекина и Лондона не стоит ждать перемен геополитической обстановки в мире. «Великобритания не собирается в ближайшее время выходить из НАТО и интегрироваться каким-то образом в военно-политические проекты Поднебесной», — пояснил Абзалов.

В то же время активизация взаимодействия Пекина с Лондоном в юанях может начать ослаблять валютный рычаг Вашингтона, то есть его долларовую систему, отметил эксперт.

Все происходящее говорит о начале большой борьбы за Европу на фоне центробежных процессов в ЕС, на что указывает ситуация в Италии, где сменилось правительство, и Германии, где позиции Меркель все менее прочны. «Все это приводит к тому, что Европа становится не субъектом, а объектом, за который происходит борьба между различными игроками…», — констатировал Абзалов, добавив, что многие страны все больше начинают зависеть от китайского рынка.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, китайские СМИ сулят Великобритании утрату статуса ведущей мировой державы в случае выбора в пользу альянса с США, а не с КНР.