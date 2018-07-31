Ещё
Китай надеется на реализацию инвестиций США в АТР
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Китай надеется на реализацию инвестиций США, Японии и Австралии в АТР 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Китай надеется, что США, Япония и Австралия на самом деле реализуют свою инициативу по инвестированию в инфраструктурные проекты в АТР и помогут экономическому развитию стран региона, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Я видел соответствующие сообщения. Япония, США и Австралия хотят увеличить инвестиции в инфраструктурное строительство в регионе, это очень хорошее событие. Если я не ошибаюсь, то это не впервые, когда эти три страны сообща выступают с подобной инициативой. Мы надеемся, что эти три страны смогут помочь развитию стран региона и достигнут фактического результата", — заявил Гэн Шуан на брифинге.
Он подчеркнул, что китайская сторона продолжит и дальше придерживаться принципа открытости и инклюзивности, поддерживать координацию со всеми сторонами, сообща продвигать взаимосвязанность в регионе, а также экономический рост.
"Мы также приглашаем все страны принять участие в инициативе "один пояс, один путь", — добавил китайский дипломат.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник в рамках своего выступления в Торговой палате США объявил о трёх инициативах в области бизнес-сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Госсекретарь подчеркнул, что эти инициативы основаны на стратегии президента США Дональда Трампа в регионе, предполагающей не доминирование США, а взаимовыгодное сотрудничество. В общей сложности США инвестируют около 113 миллионов долларов, заключил он.
Позднее Австралия и Япония объявили, что присоединяются к США в инвестировании инфраструктурных проектов в Индо-Тихоокеанском регионе. СМИ полагают, что эти действия являются вызовом китайской инициативе "один пояс, один путь", которая также предполагает строительство инфраструктурных объектов.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение