Китай надеется на реализацию инвестиций США в АТР

Китай надеется на реализацию инвестиций США, Японии и Австралии в АТР

Китай надеется, что США, Япония и Австралия на самом деле реализуют свою инициативу по инвестированию в инфраструктурные проекты в АТР и помогут экономическому развитию стран региона, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Я видел соответствующие сообщения. Япония, США и Австралия хотят увеличить инвестиции в инфраструктурное строительство в регионе, это очень хорошее событие. Если я не ошибаюсь, то это не впервые, когда эти три страны сообща выступают с подобной инициативой. Мы надеемся, что эти три страны смогут помочь развитию стран региона и достигнут фактического результата", — заявил Гэн Шуан на брифинге.

Он подчеркнул, что китайская сторона продолжит и дальше придерживаться принципа открытости и инклюзивности, поддерживать координацию со всеми сторонами, сообща продвигать взаимосвязанность в регионе, а также экономический рост.

"Мы также приглашаем все страны принять участие в инициативе "один пояс, один путь", — добавил китайский дипломат.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник в рамках своего выступления в Торговой палате США объявил о трёх инициативах в области бизнес-сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Госсекретарь подчеркнул, что эти инициативы основаны на стратегии президента США Дональда Трампа в регионе, предполагающей не доминирование США, а взаимовыгодное сотрудничество. В общей сложности США инвестируют около 113 миллионов долларов, заключил он.

Позднее Австралия и Япония объявили, что присоединяются к США в инвестировании инфраструктурных проектов в Индо-Тихоокеанском регионе. СМИ полагают, что эти действия являются вызовом китайской инициативе "один пояс, один путь", которая также предполагает строительство инфраструктурных объектов.