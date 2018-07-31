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Крым заявил о полном провале антироссийских санкций
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В Крыму заявили о полном провале антироссийских санкций 

Парламентская газета 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Реализация в Крыму крупных инфраструктурных проектов является лучшей иллюстрацией полнейшего провала санкционной политики, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, передаёт РИА «Новости».
В пример он привёл успешное завершение строительства и ввод в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста, а также существенный прогресс в строительстве трассы «Таврида».
«Как бы ни лаяла собака партии санкционной войны против России, а караван российского бизнеса уверенно двигается вперёд и добивается значительных результатов», — сказал Полонский.
Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. Ограничения затронули компании «Строгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», «Мостотрест» и институт «Гипростроймост». Они вступают в силу с 31 июля.
Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», санкции не повлияют на ход реализации проекта. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу.
Изначально ограничения против России были введены в конце июля 2014 года ЕС и США в связи с ухудшением отношений с Россией из-за ситуации в Крыму и на Украине. Санкции неоднократно продлевались и расширялись.
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