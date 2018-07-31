Крым заявил о полном провале антироссийских санкций

В Крыму заявили о полном провале антироссийских санкций

Реализация в Крыму крупных инфраструктурных проектов является лучшей иллюстрацией полнейшего провала санкционной политики, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский , передаёт РИА «Новости»

В пример он привёл успешное завершение строительства и ввод в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста, а также существенный прогресс в строительстве трассы «Таврида».

«Как бы ни лаяла собака партии санкционной войны против России, а караван российского бизнеса уверенно двигается вперёд и добивается значительных результатов», — сказал Полонский.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», санкции не повлияют на ход реализации проекта. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу.

Изначально ограничения против России были введены в конце июля 2014 года ЕС и США в связи с ухудшением отношений с Россией из-за ситуации в Крыму и на Украине. Санкции неоднократно продлевались и расширялись.