Порошенко поручил ужесточить санкции против России

«Поручил МИД усилить работу по дальнейшей жесткости санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с аннексией и временной оккупацией украинского Крыма», — написал Порошенко в своём микроблоге в Twitter.

В июле на Крымском мосту установили новый рекорд трафика. Со дня открытия сооружения по объекту проехали более 1 миллиона автомобилей, автобусов и мотоциклов, а интенсивность движения увеличилась на 40%. Помимо этого, специалисты приступили к укладке первых рельсов железной дороги через Керченский пролив, которая свяжет Крымский полуостров с другими регионами России.

Ожидается, что полноценно мост будет функционировать в 2019 году.