Порошенко поручил ужесточить санкции против России 

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел усилить работу для ужесточения санкций против РФ. Такие меры украинский лидер принял после решения Совета ЕС о новых ограничительных мерах в отношении российских компаний за строительство Крымского моста.
«Поручил МИД усилить работу по дальнейшей жесткости санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с аннексией и временной оккупацией украинского Крыма», — написал Порошенко в своём микроблоге в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что под санкции Евросоюза попали компании Аркадия Ротенберга, принимавшие участие в строительстве Керченского моста. В частности, это «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп». Также решение Евросоюза поприветствовал глава МИД Украины Павел Климкин.
В июле на Крымском мосту установили новый рекорд трафика. Со дня открытия сооружения по объекту проехали более 1 миллиона автомобилей, автобусов и мотоциклов, а интенсивность движения увеличилась на 40%. Помимо этого, специалисты приступили к укладке первых рельсов железной дороги через Керченский пролив, которая свяжет Крымский полуостров с другими регионами России.
Ожидается, что полноценно мост будет функционировать в 2019 году.