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Россельхознадзор завернул партию турецких персиков
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Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 18 тонн турецких персиков 

Rambler News Service 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор не допустил ввоз на территорию России 18,64 тонн турецких персиков из-за обнаруженных в них червей — восточной плодожорки, говорится в сообщении ведомства.
«В ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре партии свежих персиков весом 18,64 тонн, поступивших из Турецкой Республики (происхождение — Турецкая Республика) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck). В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации заражённая партия подкарантинной продукции возвращена в адрес грузоотправителя», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что восточная плодожорка — опасный вредитель, который повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы, а поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными.
Восточная плодожорка быстро размножается, характеризуется высокой прожорливостью, и не существует животных, которые способны сдерживать ее численность, добавили в Россельхознадзоре.
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